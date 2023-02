Cina, il calcio tra scandali e corruzione: il progetto di crescita è naufragato

La triste fotografia del calcio in Cina

Redazione ITASportPress

I sogni di Xi Jinping di trasformare la Cina in una potenza calcistica devono attendere. Sì, perché la Cina, secondo quanto emerso da un profondo reportage di Repubblica, è nel bel mezzo di una tempesta che ha portato ad una serie di indagini per corruzione e scandali. L’ultimo a finire sotto indagine è stato il presidente della Cfa, la Federcalcio mandarina, Chen Xuyuan.

Ma non è finita qui, anzi. A novembre c'è stato l’arresto dell’ex allenatore della Nazionale Li Tie, mentre continuano a fallire club professionistici, come il Wuhan. Sono oramai iniziate da mesi le indagini che hanno portato a galla una serie di scandali nel calcio cinese. Il terremoto è scoppiato proprio con l'inchiesta a Chen Xuyuan "per gravi violazioni di legge e disciplina", in poche parole: corruzione. Proprio lui, il presidente della Cfa che solo qualche anno fa si presentava davanti al leader Xi Jiping per parlargli dei suoi grandiosi piani per riformare il calcio e renderlo finalmente grande.

Un calcio, quello cinese, che non è mai stato all'altezza dell'Europa e che ha provato ad affidarsi, oltre alle ingenti disponibilità economiche, soprattutto alla competenza di allenatori e addetti ai lavori del vecchio continente. Sicuramente una crescita si può dire che ci sia stata, ma non così evidente come ci si sarebbe aspettato. Questo ha gettato ulteriori ombre su uno sport che in Cina ora rischia definitivamente di naufragare.

Quello che stupisce, in negativo, è un dato in particolare: Chen è il quarto dirigente importante a finire sotto inchiesta negli ultimi quattro mesi. Prima di lui era toccato a Liu Yi, ex segretario generale della Cfa, al suo vice Chen Yongliang e, come già detto, a Li Tie, l’ex stella del calcio cinese che giocò pure in Premier League nell’Everton. Lui che in patria veniva definito addirittura come il “David Beckham cinese”, prima di arrivare a guidare direttamente anche la nazionale maschile.

Per decenni, infatti, il calcio in Cina non ha brillato per chiarezza. Aspetto non irrilevante, considerando che Xi Jinping aveva fatto della costruzione di un serio programma di crescita calcistica una priorità per la nazione. Negli ultimi anni sono stati fin troppi gli allenatori, gli arbitri o gli addetti ai lavori puniti per partite truccate. Addirittura, solo due mesi fa, alcuni membri dell'elite calcistica cinese sono stati condannati all’interdizione a vita a seguito di alcune combine in una partita tra ragazzini di 15 anni. A dimostrazione di uno scenario alquanto cupo e tetro non solo nel professionismo.

Ma lo scenario negativo non si ferma qui. Oltre alle gravi inchieste riguardanti la corruzione si sta registrando anche un'impennata di fallimenti piuttosto sospetti. Diversi club professionistici, infatti, a causa di problemi finanziari, in parte dovuti anche agli stadi chiusi per la pandemia, stanno sparendo. Nelle ultime quattro stagioni sono fallite almeno 4 squadre della China Super League, la massima serie del campionato cinese. L’ultima a cadere, solo qualche settimana fa, è stata il Wuhan Yangtze River: dopo la retrocessione dovuta ad una penalizzazione in classifica per una questione di stipendi non pagati è arrivato il fallimento. Il Wuhan si aggiunge quindi alla lista dopo il Tianjin Tianhai, il Jiangsu Fc e il Chongqing Liangjiang Athletic.

La triste fotografia della Cina è questa. Un paese dove il calcio, tra risorse economiche e nuove competenze, sembrava poter finalmente trovare terreno fertile per dare il via ad un processo di crescita di grandi dimensioni. Sullo sfondo, e oramai neanche troppo, una serie di evidenti irregolarità che hanno fatto colare a picco, una volta per tutte, le speranze di una Cina nei panni di futura potenza calcistica mondiale.