Calcio greco nel caos: l’Olympiacos rischia la retrocessione

In Grecia è scandalo partite truccate: l’Olympiacos rischia la retrocessione. Questa l’indiscrezione lanciata da SDNA e altri media del Paese ellenico. Al centro della scena ci sarebbe la partita del 4 febbraio 2015 contro l’Atromitos, l’altro club che potrebbe essere retrocesso. La partita che risale al 2015 non sarebbe l’unica gara in cui sarebbero avvenuti illeciti.

Secondo quanto si apprende le indagini portate avanti dalla Commissione Etica della Federcalcio greca avrebbero portato al centro dello scandalo i due club ma anche altre 28 persone, tra i quali vari componenti dello staff tecnico dell’Atromitos e il presidente dell’Olympiacos Evangelos Marinakis. Secondo gli organi competenti i trasgressori avrebbero infranto l’articolo 27 del codice di condotta della federazione riguardante accordi per arrivare ad un risultato concordato. Le sanzioni andrebbero dalla retrocessione e 3 milioni di multa. Fino all’essere banditi a vita dal mondo dello sport. Le altre gare sotto accusa sarebbero: Veria – Olympiacos (1-2-2015), Veria – OFI (17-1-2015), OFI – Panathinaikos (15-2-2015), Asteras Tripolis – Olympiacos (1-11-2014).