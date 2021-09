Capello: “Giocatori russi non sono in grado di competere con quelli europei”

L'ex ct della Russia Fabio Capello spiega il crollo delle squadre nel primo turno delle coppe europee

E' stata una debacle della squadre russe nel primo turno delle partite delle coppe europee. Lo Zenit ha perso contro il Chelsea in Champions League per 1-0, in Europa League, lo Spartak ha perso contro il Legia con lo stesso risultato, mentre il Lokomotiv ha pareggiato con il Marsiglia 1-1. L'unico gol dei club russi nelle competizioni europee è stato segnato dall'inglese Tino Anjorin. L'ex ct della nazionale russa Fabio Capello ha spiegato il motivo del crollo delle squadre dell'ex Unione Sovietica nelle competizioni europee. “Non ho visto le partite dei club russi nelle competizioni europee, ma è ovvio che il motivo principale del fallimento rimane lo stesso: i giocatori russi non sono in grado di competere con i calciatori europei, non possono sopportare l'intensità del calcio moderno. Questo può essere visto sia a livello di club che a livello di squadra nazionale" riporta Sport24.ru.