Daria fidanzata di Kokorin annuncia: “Le nostre strade si sono divise”

Momento difficile per l'attaccante della Fiorentina

Delusioni in campo e anche a livello sentimentale. Momento non certo felice per l'attaccante russo della Fiorentina Alexander Kokorin. La fidanzata Daria Valitova ha annunciato la fine del rapporto pubblicando un post sui social. A una precisa domanda sulla esistenza della relazione con l'ex nazionale russo dal quale ha avuto il figlio Michael nel giugno 2017, Daria ha risposto: "Non ho divorziato da Alexander perchè non sono mai stata sposata. Pertanto, è difficile chiamarlo divorzio. Ma in termini di relazioni personali, le nostre strade si sono divise, e questo è successo molto tempo fa ", ha detto Daria. Forse come dicono in Russia i motivi di questo divorzio sono legati al trasferimento in Italia del calciatore che vive senza la famiglia a Firenze.