Hellas Verona, Bocchetti: “Terminerò la mia carriera allo Spartak”

La nuova avventura in Italia di Salvatore Bocchetti è con l’Hellas Verona. Esperienza e muscoli al servizio dei gialloblu’, con tanta voglia di dimostrare ancora una volta il proprio valore sul campo. Bocchetti, centrale difensivo arrivato in terra scaligera la scorsa estate dopo la lunga e importante esperienza con lo Spartak Mosca in Russia ha lasciato un pezzo di cuore. Una storia raccontata nella nuova puntata di A tu per tu [LIVE] in programma venerdì alle 19 su Instagram del club veneto. “Ho spesso detto che mi piacerebbe terminare la mia carriera allo Spartak, ma la vita ha i suoi momenti e adesso sto bene a Verona. Ma so che un giorno tornerò allo Spartak e non necessariamente come calciatore”. Bocchetti è sposato con una donna russa e in passato ha provato anche a richiedere la cittadinanza.