Kavazashvili: “Kokorin è stato rovinato da truffa italiana”

L'ex portiere dell'Unione Sovietica dice la sua sull'attaccante della Fiorentina che non trova spazio

L'ex portiere della nazionale sovietica Anzor Kavazashvili ha detto la sua sul passaggio alla Fiorentina di Aleksandr Kokorin, attaccante russo che non trova spazio ma che costa molto alla proprietà viola avendo uno stipendio di 1.8 milioni di euro a stagione. "Questa è una storia molto oscura. Non ha giocato in Russia per sei mesi ed è andato in un buon club italiano per uno stipendio enorme. Se Kokorin fosse rimasto a Sochi, sarebbe stato il protagonista anche in nazionale. È stato rovinato da questa truffa italiana ", ha detto Kavazashvili a Sport24. Kokorin si è trasferito alla Fiorentina dallo Spartak. Il contratto dell'attaccante russo con il club toscano è valido fino a giugno 2024. L'importo del trasferimento è stato di 4,5 milioni di euro. Nella stagione 2020/2021, Kokorin ha giocato quattro partite in A e non ha segnato. In questa stagione, il russo ha giocato tre partite nel campionato italiano.