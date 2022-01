Krasondar, preso Alonso e il club su Twitter mette foto del pilota di F1

Il nuovo acquisto del club russo e l'indizio social per i tifosi

Un curioso post sui social ha fatto sorridere i tifosi del Krasnodar, club che partecipa al massimo campionato russo . La dirigenza neroverde ha praticamente concluso la trattativa per l'arrivo del difensore dell'Atletico Mineiro Junior Alonso e l'ufficio stampa del club su Twitter ha pubblicato la foto di un uomo con la tuta da pilota di Formula 1. Facile l'allusione con lo spagnolo campione di F1 Fernando Alonso che ha lo stesso cognome del calciatore in arrivo. Un indizio per far capire ai tifosi che la fumata bianca per Junior Alonso è assai vicina, operazione che anche l'agente del calciatore, Diego Serrati ha confermato. Il contratto dovrebbe essere firmato la prossima settimana a Dubai e confermate le cifre: 8 milioni di euro per il calciatore 28enne e altri 2 milioni sono previsti come bonus.