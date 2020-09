Lokomotiv, con i soldi di Miranchuk un regalo per i tifosi: Mario Mandzukic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa russa, la Lokomotiv Mosca è intenzionata a tesserare il 34enne attaccante ex Bayern e Juventus, Mario Mandzukic. Le risorse finanziare per realizzare il sogno arriverebbero dalle plusvalenze di Alexsej Miranchuk trasferitosi all’Atalanta per 14,5 milioni di euro. Il calciatore, che piace anche al Milan e al Verona ma anche ad altri club europei, per ora tentenna e non ha fretta di accettare la proposta, dato che vorrebbe fare un’esperienza in Inghilterra al Manchester United.

UN EX BAYERN LO CONSIGLIA ALLO UNITED

L’ex centrocampista del Manchester United e del Bayern Owen Hargreaves ha esortato la dirigenza dei Red Devils a ingaggiare Mario Mandzukic a parametro zero. I russi sanno benissimo che lo stipendio del croato è elevato ma le casse sono piene dopo la cessione di Miranchuk e si potrà anche pagare il suo ingaggio.

