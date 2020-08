Lokomotiv Mosca, un tweet fa impazzire i tifosi: arriva Messi poi però…

L’ufficio stampa della Lokomotiv Mosca sulla propria pagina Twitter ha pubblicato una foto dell’attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi con indosso la maglia dei ‘ferrovieri’. I tifosi hanno fatto salti di gioia ma in effetti si è trattato di uno scherzo. “Beh, stavamo preparando una sorpresa”, ha poi scritto il club in un comunicato. Questa è stata la risposta alle voci messe fuori dai dirigenti russi che hanno affermato di avere una trattativa in corso con il Barcellona per acquistare Lionel Messi.