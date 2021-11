Russia, ct Karpin: “Miranchuk vuole giocare e non è felice adesso”

In Russia si parla molto della situazione del calciatore dell'Atalanta impiegato poco da Gasperini

L'allenatore della nazionale russa Valery Karpin ha commentato il momento del centrocampista Alexei Miranchuk, che all'Atalanta viene utilizzato con il contagocce dal tecnico Gian Piero Gasperini: "È chiaro che fisicamente si sente benissimo. Ma se Miranchuk è in buona forma o meno, posso dirlo solo dopo la partita contro Cipro. Ci sono solo alcune sfumature psicologiche. Ne ho parlato con lui. Vuole giocare e non è del tutto soddisfatto della sua carriera ora in Italia. Ma ho chiesto ai ragazzi di lasciare tutti i problemi con i rispettivi club al di fuori della nazionale. Stesso discorso vale per Miranchuk naturalmente".