Russia, Denisov: “Capello impazzito prima del Mondiale 2014. Ecco perchè”

L'ex calciatore della Russia, Igor Denisov ha parlato ai media del suo paese dei tecnici stranieri che hanno allenato i club e la nazionale. L'ex Zenit su Luciano Spalletti ha detto: "In ritiro ci faceva allenare cinque ore e i risultati si sono subito visti. In Nazionale è arrivato Fabio Capello e abbiamo vinto il girone di qualificazione per il Mondiale in Brasile mandando agli spareggi il Portogallo. Poi però il ct italiano è impazzito. Ha deciso di ringiovanire la Russia portando in Brasile i giovani. Gli ho chiesto come mai lasciava a casa Vladimir Bystrov, Alexander Kerzhakov e Aleksandr Anyukov, tutti tra i 29 e i 30 anni. Ci ha risposto che doveva puntare sui giovani. Capello è impazzito in quella circostanza. Avevamo una forma pazzesca, e lui prima del Mondiale in Brasile cambiò tutto. I ragazzi sono andati al Mondiale senza aver giocato una sola partita del girone di qualificazione. Scommessa persa visto che la Russia non si è qualificata agli ottavi di finale arrivando terza con due punti dietro Belgio e Algeria. Capello ha commesso una pazzia enorme. Dopo tutti i critici dicevano che il nostro calcio è una me***. Poi iniziano le qualificazioni a Euro 2016 in un girone facile ma partiamo male. Capello ha cambiato di ruolo il terzino con l'attaccante sinistro e poi nell'estate del 2015 è andato via".