Russia, Miranchuk: “Artem Dzyuba potrebbe diventare un cabarettista”

I giocatori della nazionale russa in un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube , hanno risposto alla domanda su chi di loro potrebbe avere un futuro nel mondo dello spettacolo dopo il calcio. “Dzyuba è molto bravo a scherzare e a raccontare storie”, ha detto Roman Zobnin . “Artem Dzyuba fa molte battute divertenti potrebbe diventare un cabarettista”, ha affermato Anton Miranchuk fratello del calciatore dell’Atalanta. “Dzyuba! Non so chi scherzi meglio di lui in nazionale”, ha assicurato Zelimkhan Bakaev . “Probabilmente Dzyuba”, ha sottolineato Denis Cheryshev. Nel 2018 è diventato l’eroe del Paese dopo un gran Mondiale, ma quante ne ha combinate in carriera…Dzyuba è un iceberg al contrario, un ragazzone di due metri in cui si vede tutto, non nasconde niente. Una vita di gol e colpi da bad boy: portafogli rubati, sesso in auto con l’amante, una lite con Mancini e un’altra con Emery. L’ultima “dzyubata” è un video hard in cui si masturba finito in rete lo scorso mese di novembre. Cherchesov l’ha escluso dalla nazionale nonostante sia il capitano.