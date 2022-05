Spartak batte la Dinamo e vince la Coppa di Russia. Vanoli succede a Carrera

Il tecnico Vanoli vince un titolo con lo Spartak a secco da 5 anni

Lo Spartak ha battuto la Dinamo Mosca allo stadio Luzhniki col punteggio di 2-1 conquistando la Coppa di Russia. I biancorossi hanno vinto un trofeo dopo 5 anni di delusioni e anche stavolta come nel 2017 c'è sempre un tecnico italiano sulla panchina dei capitolini. In precedenza, lo Spartak ha vinto il campionato russo con Massimo Carrera mentre oggi la Coppa di Russia è arrivata con Paolo Vanoli sulla panchina biancorossa. Al 10' Alexander Sobolev porta in vantaggio lo Spartak. La Dinamo riesce a pareggiare al 55': Arsen Zakharyan firma l'1-1. Poi ci ha pensato Quincy Promes, al 72' a chiudere i conti. Episodio decisivo nel recupero con il rigore del pareggio calciato fuori da Daniil Fomin. A fine gara il patron dello Spartak ha parlato di Vanoli: "“Ogni vittoria è bella anche con una dubbia decisione arbitrale che ci stava costando il pareggio. Vanoli resta, ma non ho deciso io”.