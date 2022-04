Spartak, Romashkina: “Pazza di Vanoli: esprime la passione italiana”

La giornalista russa colpita dal temperamento in campo di Vanoli

La giornalista russa di "Match TV" Yana Romashkina dopo aver assistito alla partita dei quarti di di finale della Coppa di Russia tra il CSKA e lo Spartak, ha ammesso di essere rimasta incantata dal tecnico italiano Paolo Valoni. Il derby di Mosca si è giocato ieri ed è stato vinto dallo Spartak con il punteggio di 1-0. In semifinale la squadra di Vanoli giocherà adesso contro lo Yenisey Krasnoyarsk. La 27enne Romashkina ha ammesso di essere rimasta molto colpita dal temperamento e dal comportamento emotivo dell'allenatore dello Spartak in panchina durante la partita. "Mi sono resa conto di essere matta per l'allenatore dello Spartak Paolo Vanoli. Correva, gridava, si indignava, cadeva in ginocchio, si strappava i capelli. In generale, ieri ribolliva la passione italiana, in contrasto con il calmo allenatore del Cska Berezutsky. Mi piace questo italiano".