Spartak, ufficiale Vanoli: ha firmato per un anno

Il tecnico italiano ha sostituito Rui Vitoria esonerato dal club della capitale russa

Dal 2010 al 2017, Vanoli ha lavorato nello staff della nazionale italiana - ha guidato le squadre giovanili e poi è stato assistente nella squadra nazionale principale. Nel 2017 è entrato nello staff di Antonio Conte dapprima al Chelsea e poi all'Inter dove ha vinto il campionato. Lo Spartak confida in Vanoli per risollevarsi visto che in campionato occupa la nona posizione. In Europa League le cose vanno meglio avendo vinto il girone. Dopo l'esperienza fortunata con Massimo Carrera, che portò lo Spartak alla vittoria del campionato russo, la dirigenza moscovita ha nuovamente deciso di affidare la panchina ad un tecnico italiano. Vanoli ha preso il posto di Rui Vitoria esonerato due giorni fa.