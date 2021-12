Spartak, Vanoli: “Conte e Sacchi mi hanno insegnato tanto ma qui applicherò mie idee”

E' stato presentato alla stampa il nuovo allenatore dello Spartak Paolo Vanoli

Il nuovo allenatore dello Spartak Paolo Vanoli in conferenza stampa questa mattina ha parlato della scelta di lavorare in Russia e su cosa chiederà ai suoi giocatori. “Ho lavorato con Antonio Conte e lo ringrazio per avermi dato questa opportunità. Conte mi ha insegnato tanto ma anche in Nazionale Arrigo Sacchi è stato un mio grande maestro. Qui però applicherò le mie idee tattiche. Per quanto riguarda lo schema di gioco, tutto dipenderà dai giocatori. Ma nel calcio moderno, lo schema può cambiare con il progredire del gioco. Non è lo schema che decide, ma la mentalità. Ad esempio, perché la squadra ha uno stato d'animo in l'Europa League e uno stato d'animo diverso in campionato? Dobbiamo risolvere questo problema. Conosco il calcio russo e il campionato è interessante. Sarò concentrato sul campo ed è questa la strada che seguirò. Ai giocatori chiederò disciplina e passione e pretendo che dopo ogni match si dovrà uscire con la maglia sudata. Il club non può rimanere in questa posizione in campionato e merita ben altro, cercherò di dare il massimo per migliorare la situazione”.