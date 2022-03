Spartak, Vanoli: “Esclusione dalla Europa League duro colpo”

Il tecnico della squadra capitolina oggi ha vinto la sua prima gara

Prima vittoria dell'allenatore dello Spartak, Paolo Vanoli sulla panchina del club di Mosca. I capitolini hanno battuto il Kuban con il punteggio di 6-1 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa di Russia. Vanoli ha espresso il suo pensiero sull'esclusione dei biancorossi dall'Europa League a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. "E' stato un duro colpo anche psicologico, perché lo Spartak meritava di giocare in Europa League. Quello che sta succedendo ora è tutto al di sopra di noi e non possiamo modificarlo. In questo momento dobbiamo rimanere concentrati e fare del nostro meglio. Pensiamo al campionato e alla Coppa, dove dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo”, riporta le parole di Vanoli Sport24.