Zenit, passi avanti per un calciatore del Torino

Lo Zenit dopo Spalletti e Crescito, potrebbe tornare a parlare italiano. Il club di San Pietroburgo infatti è sulle tracce di Simone Zaza attaccante del Torino. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, dopo i sondaggi esplorativi negli ultimi giorni del 2019, il club russo (il cui d.s. è Javier Ribalta, con un passato anche da osservatore del Toro) ha preso contatti con la società granata e con l’entourage del centravanti. È un primo segnale di interesse concreto, è anche la testimonianza che la pista russa si è ufficialmente aperta. Zaza sta valutando con attenzione questa opportunità, il Toro aspetta alla finestra la decisione del centravanti, ma anche di ricevere una proposta di acquisto da parte dei russi. Lo Zenit infatti si è preso ancora qualche giorno prima di recapitare l’offerta che sarà consegnata da un intermediario. Non è l’unica prospettiva per Zaza, che piace anche al Besiktas, è richiesto in Cina ed è oggetto di sondaggi in Italia da parte del Bologna. Lo Zenit è al giro di boa della Russian Premier League al comando della classifica.