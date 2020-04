Calcio sospeso in Francia, tutte le decisioni in merito a promozioni e retrocessioni

Il calcio francese ha optato per la sospensione definitiva di tutti i campionati professionistici. Una scelta che non ha ricevuto ancora nessun commento da parte della FIFA e ancora non si sa se le squadre impegnate nelle Coppe Europee potranno ancora parteciparvi o meno.

RETROCESSIONI E PROMOZIONI – A distanza di qualche ora dalla decisione, la Federazione francese ha deciso di applicare i regolamenti in tema di retrocessioni e promozioni: “Ci dovrebbero essere quindi due promozioni e due retrocessioni per la Ligue 2, mentre in Ligue 1 avremo due retrocessioni. Per determinare la classifica, conteranno i risultati maturati alla 27esima giornata. A meno che la Coppa di Francia, che è una nostra priorità, non possa essere giocata”. Questo il comunicato firmato da Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese.