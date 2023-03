Cordoba, Gudelj grato ai medici: “La salvezza di mio fratello è merito vostro”

"Esprimo il più sincero grazie a nome mio e della mia famiglia per l'affetto dimostrato, per la preoccupazione sullo stato di salute di 'Dragi'. La vita di mio fratello continua grazie all'immediato intervento della squadra medica del Cordoba CF. Una menzione speciale ai dottori José Miguel Bretones, Antonio Escribano e Martin Luna, ai fisioterapisti Alex Rueda e Fran Plaza, all'aiuto de 'Los Angeles de la Noche', così come alla dottoressa Veronica Arroyo e al cardiologo José Maria Segura, senza dimenticare il trattamento ricevuto da ciascuno degli assistenti sanitari dell'Ospedale Reina Sofia di Cordoba. Nonostante la situazione difficile, abbiamo sentito sostegno e gentilezza, con dei gesti che non dimenticheremo mai. Grazie ai tifosi biancoverdi, infine, per ogni coro di incoraggiamento, ha reso ancora più grande l'amore che prova Dragi verso di voi. Il guerriero è già in piedi e non si arrende, grazie!".