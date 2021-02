Calciomercato, il difensore del Lipsia Upamecano deve scegliere tra tre club

Il difensore del Lipsia Dayot Upamecano sta prendendo in considerazione solo tre club per il suo futuro. Il 22enne calciatore francese, di origini guineensi, deve scegliere se andare al Bayern Monaco, al Liverpool o al Chelsea. Sul contratto del nazionale transalpino, con scadenza 2023, c’è una clausola di 42 milioni di euro. Allo stesso tempo, Transfermarkt stima il giocatore 60 milioni di euro. Oltre ai club citati, il Paris Saint-Germain e l’Arsenal vogliono acquisire Upamecano. Recentemente, il presidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha confermato il suo interesse per il difensore del Lipsia, da dove milita dal 2017 mentre prima aveva giocato per il Red Bull Salisburgo. In questa stagione Upamecano ha giocato 19 partite in Bundesliga, ha segnato un gol.