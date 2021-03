Calderon e il ritorno di Bale al Real Madrid: “È deluso da Mourinho. I tifosi blancos lo sosterranno solo se…”

Un ritorno al Real Madrid sembra essere sempre più probabile, specie dopo le sue stesse affermazioni. Gareth Bale vuole vestire di nuovo la camiseta blanca salutando il Tottenham di José Mourinho al termine della stagione. A commentare quello che sembra essere il futuro del gallese è stato l’ex patron blancos Ramon Calderon che ha parlato ai microdoni di talkSport Breakfast.

Calderon e il ritorno di Bale a Madrid

“Non è contento del suo tempo al Tottenham e nemmeno Mourinho sembra esserlo di lui”, ha spiegato Calderon a proposito dell’avventura di Bale in maglia Spurs. “Mourinho non conta su di lui in diverse partite e Bale è deluso. Credo che sia per questo che voglia tornare a Madrid”.

E su come verrebbe accolto Bale dai fan madrileni: “Beh, i tifosi sono molto volatili, dipende dalle sue prestazioni. Se giocherà bene e segnerà gol come ha fatto quando è arrivato, i fan lo sosterranno. Se non accadrà questo, i problemi ci saranno nuovamente. Il Real Madrid è un club molto esigente e anche la sua tifoseria. Ricordo i primo periodo sotto la guida di Zidane. Lo avevano fischiato perché si pensava lo avessero pagato troppo. Ripeto, sono sicuro che i fan madrileni lo sosterranno se farà le cose per bene”.