Callejon: “Voglio riportare il Granada in Liga. Ritiro? Ecco cosa voglio fare…”

Grande voglia per l'ex Napoli e Fiorentina.

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore ha firmato col Granada col chiaro intento di riportare la squadra in Liga ed essere grande protagonista. Parliamo dell'ex Napoli e Fiorentina José Callejon che a Cadena Serha parlato dei suoi obiettivi personali e di squadra, non solo per la stagione alle porte ma anche per il futuro con le idee chiare anche in chiave ritiro.

GRANADA - "Volevo tornare in Spagna e quando il mio agente mi ha detto che il Granada voleva parlare con me sono bastati due giorni per fare tutto", ha spiegato Callejon. "Avevo offerte anche da altre squadre, persino in Liga ma quando mi ha chiamato il Granada non ho avuto dubbi, mi hanno voluto fortemente. Ora l'obiettivo numero uno è quello di risalire in Liga".

PERSONALE - "Come ho detto volevo tornare in Spagna, quando avevo lasciato il Real Madrid non è stato facile ma ho fatto degli anni a buon livello con gare importanti anche in Champions League. Ora sono pronto a fare il meglio per il Granada. Se penso al ritiro a 35 anni? Penso che se il fisico me lo permetterà vorrei continuare almeno un altro anno. Poi so che vorrei fare qualcosa con mio fratello, sempre relativo al calcio. Ne stiamo parlando ma vediamo. Ora guardo al presente col Granada e spero il ritiro possa essere lontano".