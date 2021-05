Calvario Sergi Roberto, dopo Covid altro stop: “Sto passando momenti difficili…”

Il jolly del Barcellona ancora fermo per un problema fisico

L'apporto dato alla squadra è stato ben sotto le aspettative in questa annata e a sottolineare le difficoltà del momento è stato il diretto interessato con un messaggio di sfogo pubblicato sulla propria pagina Instagram: "Quando le cose vanno male tocca alzarsi e fare tutto il possibile per cambiarle", ha esordito Sergi Roberto con voglia di tornare più forte di prima. "Sto passando momenti difficili, fisicamente e mentalmente ma sono convinto che arriverà qualcosa di buono, lavorando e con positività come ho sempre fatto". Il 29enne terzino blaugrana ha saltato buona parte della stagione per problemi muscolari e dovrà stare fuori per circa un mese dopo aver subito un nuovo strappo al retto femorale della gamba destra nel corso della partita di martedì contro il Levante. Per lui, quindi, niente finale di stagione con le ultime due sfide decisive per la Liga del suo Barcellona...