Camarasa si ferma per problemi personali: l’annuncio dell’Oviedo

L'ex giocatore di Levante, Cardiff City e Crystal Palace, 28 anni, attualmente in forza al club di seconda divisione spagnola, è costretto a interrompere la carriera a tempo indeterminato a 28 anni

La carriera di Victor Camarasa conosce un nuovo stop. Si spera non definitivo. Il Real Oviedo, il club di seconda divisione spagnola nella quale il giocatore classe ’94 milita dal gennaio scorso, ha infatti annunciato che l’ex nazionale Under 21 spagnolo ha deciso di lasciare il calcio per “un periodo di tempo indeterminato”.