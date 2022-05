Camavinga: “Niente festa per la Supercoppa? Da lì ho capito la grandezza del Real Madrid”

Parla il centrocampista madrileno

GRANDEZZA - "La mancata celebrazione al termine della Supercoppa? Ecco, questo mi ha aiutato a capire quanto fosse diverso dal Rennes. Lì facevamo qualsiasi cosa dopo una partita vinta, mentre qui le emozioni traboccano solo dopo grandi vittorie", ha detto Camavinga . "Sono nel club più grande al mondo, qui tutto va più veloce, compreso il tuo sviluppo. Ma è come tutti i lavori, infatti: se ti trovi in ​​un ottimo ambiente e anche lì ti senti a casa, cresci in fretta".

COMPAGNI - "Il mio rapporto con Modric, Kroos e Casemiro? Sinceramente, tutti mi hanno fatto sentire a mio agio, nessuno escluso. Penso di essere abbastanza amichevole e aperto, chiedo quando ho bisogno di un chiarimento. Che si tratti di Toni, Luka o altri. Sono tutti gentili con me. Quando sei disponibile e socievole con le persone, loro vengono da te più facilmente. È una vera opportunità imparare il 'mestiere' insieme a questi giocatori. Modric? Ha un incredibile istinto e una notevole visione. Calcia in maniera sublime con l’esterno, io invece mi rompo una caviglia se provo quelle cose. Non è un Pallone d’Oro per caso".