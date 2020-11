Camavinga non si nasconde: “Io al Real Madrid? I grandi club mi fanno sognare…”

18 anni e un futuro assolutamente stellare, anzi, forse Galactico. Non è certo un segreto che Eduardo Camavinga, stellina del Rennes e della Nazionale francese, piaccia, e tanto, al Real Madrid. Ma non solo. Ci sarebbero anche Juventus e Psg molto interessate a lui che, come riporta AS, non fa nulla per nascondere la propria gioia per queste manifestazioni di interesse nei suoi confronti.

Camavinga: “Le big d’Europa mi fanno sognare”

Come scrive il quotidiano spagnolo, Camavinga ha fatto il punto sulla sua situazione al Rennes senza nascondere il piacere di essere accostato a grandi club: “Io al Real Madrid? I grandi club mi fanno sognare”, ha detto il 18enne. “Ma sinceramente non posso fare il nome di un club preciso. Se voglio restare al Rennes? Vedremo. Non abbiamo fissato una data per discutere del mio futuro, non ho fretta. Ci saranno trattative per il rinnovo sicuramente e per me sarebbe un piacere continuare al Rennes. Ho ancora due anni di contratto, abbiamo abbastanza tempo per parlarne di tutto”.