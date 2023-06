Camavinga, presente e futuro del Real Madrid: pronta maxi clausola sul nuovo contratto

Il Real Madrid non ha perso di vista i giovani talenti della sua rosa. Dopo aver prolungato di un anno i contratti degli esperti e leader del gruppo - Kroos e Modric su tutti - ecco che ha in programma anche quelli dei più "piccoli". In particolare, come riportato da Marca, è in programma il rinnovo di Eduardo Camavinga, stellina francese grande protagonista delle ultime stagioni.