Camavinga, regalo molto “Real” ai dipendenti del Rennes: 166 maglie dei blancos

Il neo acquisto blancos ha scelto di omaggiare i dipendenti della sua ex squadra con un regalo speciale

166 maglie del Real Madrid , la sua nuova squadra, ai dipendenti del Rennes, suo vecchio club . Parliamo del particolare gesto del neo-centrocampista blancos Eduardo Camavinga che ha scelto un modo tutto suo per dire grazie all'ex squadra francese che gli ha permesso di fare il grande salto di qualità nella prestigiosa società spagnola.

Fresco di firma di contratto quinquennale con il Real, il promettente giocatore galletto ha deciso di donare 166 maglie della società spagnola ad altrettanti dipendenti del club bretone che lo ha visto crescere in tutti questi anni prima del trasferimento galactico nella capitale spagnola. Come riporta Le Parisien, Camavinga ha optato per questo regalo decisamente unico e particolare che avrà fatto felici tante persone. Le t-shirt sono tutte personalizzate e portano il suo nome e il nuovo numero 25 a tinte madrilene.