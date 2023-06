Camavinga: “Se Mbappé viene al Real sarei felice”

Un trasferimento che si discute da anni e che tutt'oggi non è ancora deciso. Sulla possibilità che Kylian Mbappé lasci il Psg e approdi a Madrid come sostituto di Benzema - smentita dallo stesso calciatore nelle scorse ore - si è espresso Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Real è intervenuto durante il ritiro con la Nazionale: "Beh, avete visto che ha parlato lui stesso in prima persona, non ho molto da dire. Ammetto che sarei felice se Kylian venisse al Real Madrid. È un grandissimo giocatore e credo tutti lo vorrebbero in squadra. Ha fatto una scelta e bisogna rispettarla".