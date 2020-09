Camavinga ‘snobba’ Real Madrid e Psg: “Al Rennes sono felice. La vità è bella così”

Sta bene dove si trova. Almeno per adesso. Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes, ha risposto in merito all’interesse del Real Madrid e del Psg, nei suoi confronti. Parlando a Telefoot, il classe 2002 si è dimostrato coi piedi per terra e con intenzioni molto serie nei confronti del suo attuale club.

Camavinga: il no al Real e al Psg

“Quando un grande club è interessato a te è bello, certamente. Ma non mi faccio trascinare dalle voci o dal momento”, ha detto Camavinga sui rumors di mercato che lo accostavano al Real Madrid e al Psg. “Ho preso questa scelta con la mia famiglia. Ho deciso di restare al Rennes. Oggi siamo felici di aver preso questa decisione. Devo solo concentrarmi sul calcio e non pensare troppo a tutto il resto. La vita è molto bella in questo momento”.

