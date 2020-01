Camoranesi torna su una panchina: è il nuovo tecnico del Tabor Sezana

Da commentatore televisivo ad allenatore del Tabor Sezana. Nuova esperienza per Mauro German Camoranesi. L’ex centrocampista dell’Italia e della Juventus è il nuovo allenatore del club sloveno che milita nella prima divisione del campionato.

L’italo-argentino, attualmente impegnato come opinionista DAZN, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e sarà affiancato dal suo predecessore, Almir Sulejmanovic. Per Camoranesi non si tratta della prima esperienza nelle vesti di tecnico. Infatti, l’ex calciatore aveva già avuto modo di allenare in Messico e in Argentina, rispettivamente nei Cafetaleros de Tapachula e nel Tigre.