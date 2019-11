Campuzano, ‘like’ alla fidanzata di un tifoso. Il fan chiede in cambio la sua maglietta con cartellone e screenshot…

Curioso siparietto andato in scena nella giornata di ieri all’aeroporto di Budapest. Appena atterrato in Ungheria per affrontare il Ferencvaros in Europa League, il calciatore dell’Espanyol Victor Campuzano, è stato accolto da un tifoso con uno striscione speciale: “Campuzano hai messo un ‘like’ alla mia ragazza, ora dammi la tua maglietta”.

Questo il messaggio rivolto all’attaccante classe ’97 da parte di Mario Nunez con tanto di screenshot a testimonianza del ‘mi piace’ ricevuto dalla compagna. Come riporta FR24 news, la reazione del giocatore è stata simpatica: “Tieniti pronto dopo la partita…”. Non resta che attendere novità da parte dei protagonisti e vedere se Campuzano si sarà fatto perdonare…