Cancelo e l’addio al Manchester City: “Devo giocare per essere felice. Guardiola…”

Il suo passaggio dal Manchester City al Bayern Monaco nella sessione di mercato invernale è stato senza dubbio sorprendente. Parliamo del trasferimento in prestito di Joao Cancelo che non ha esitato a dire sì ai tedeschi dopo essere stato messo in panchina da Pep Guardiola .

Da qui la decisione di salutare il City e non per un diverbio col manager Citizens come si era detto ma per la semplice volontà di giocare, essere protagonista e felice: "Un calciatore ha bisogno di sentirsi importante, vuole giocare, chi dice altro sta mentendo. È come dice Pep: devo giocare per essere felice. Abbiamo parlato, è stata una conversazione, non una discussione e abbiamo deciso che l’addio fosse la scelta giusta per tutti. Il Bayern Monaco non si può rifiutare", ha spiegato il portoghese.