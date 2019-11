Cancelo è un caso: non gioca con Guardiola e diventa terza scelta nel Portogallo

Joao Cancelo non sta attraversando un buon momento. L’ex esterno di Inter e Juventus, passato in estate al Manchester City sta vivendo un periodo davvero negativo. Voluto da Pep Guardiola ai Citizens, il classe ’94 non è riuscito a conquistarsi un posto da titolare, ma neppure da prima alternativa.

Il minutaggio ridotto che il tecnico catalano gli sta riservando ha avuto gravi conseguenze anche in Nazionale, dove Cancelo ha perso, definitivamente, il posto diventando addirittura terza scelta. Il ct Santos, infatti, anche nella gara disputata ieri notte, nonostante il forfait di Semedo, gli ha preferito Ricardo Pereira, esterno del Leicester, facendo diventare l’ex Juventus una vera riserva. Troppo poche le 5 presenze col Manchester City – di cui solo 3 da titolare -, Cancelo oramai è un caso e con Kyle Walker titolare sulla fascia destra, la strada per tornare protagonista è decisamente in salita.