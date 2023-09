Cancelo già pazzo del Barcellona: “Mia madre sapeva che volevo giocare qua”

Il nuovo acquisto del Barcellona è un volto decisamente familiare per il nostro calcio. Quel Joao Cancelo che è passato da Inter e Juventus oggi veste la maglia blaugrana. E, come ha dichiarato durante la presentazione, ha realizzato un sogno che teneva da bambino. Anzi, ha trovato la chiusura di un cerchio che lo accomunava alla madre, recentemente scomparsa: "Mi vede dal cielo tutti i giorni, e voglio dedicarle un pensiero, a lei e a tutti i miei familiari e amici. Sa bene che questo è il club in cui volevo giocare fin da piccolo, è un orgoglio stare qua".