Cancelo, rebus futuro: tra Bayern Monaco e Manchester City spunta il Barcellona

Rebus futuro per Joao Cancelo che nella prossima stagione non dovrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco e dovrebbe tornare al City. In mezzo, le voci di interessamento del Barcellona...

Redazione ITASportPress

Il futuro di Joao Cancelo è un vero e proprio rebus. Attualmente al Bayern Monaco, il portoghese pare essere destinato a tornare, a fine prestito, al Manchester City. Eppure, la formazione Citizens non sembra essere la destinazione finale per lui.

Con una valutazione attorno ai 70 milioni, sembra difficile che il portoghese ex anche di Inter e Juventus possa restare in Germania. Per questo il ritorno in Premier League appare abbastanza scontato. In questa situazione, però, potrebbe cambiare qualcosa con il Barcellona che starebbe monitorando la situazione con la voglia di provare a cogliere l'opportunità.

In tal senso, secondo quanto si apprende da Sport, i blaugrana avrebbero già avuto l'informazione certa che il portoghese non proseguirà in Baviera e per questo si starebbero muovendo per prenderlo in prestito. Dal canto suo Cancelovorrebbe un acquisto a titolo definitivo ma la trattativa potrebbe farsi più seria nelle prossime settimane con accordo tra le parti che non sembra essere impossibile.