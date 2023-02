Cancelo si presenta con un assist e il Bayern dilaga contro il Mainz in Coppa

Nella partita degli ottavi di finale della Coppa di Germania, il Bayern ha sconfitto in trasferta il Mainz con un punteggio altisonante. Un 4-0 che evidenzia l'andamento del match a senso unico. Buono il debutto del neo arrivato Joao Cancelo autore di un assist molto bello che ha permesso a Erik-Maxim Chupo-Moting di aprire le marcature al 17'. Il secondo gol è stato segnato da Jamal Musiala al 30'. Leroy Sane ha firmato il tris al 44 '. Il quarto gol è stato segnato da Alphonso Davies all'83'. Il Bayern dopo tre pareggi consecutivi in Bundesliga torna alla vittoria e non subisce gol. Il sorteggio per i quarti di finale della Coppa di Germania si svolgerà il 19 febbraio.