Cancelo su Tuchel al Bayern: “Mi ha tolto una Champions spero me la faccia vincere”

Ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo la notizia della decisione del Bayern Monaco di mettere fine al rapporto con mister Nagelsmann e affidare la panchina a Thomas Tuchel. Un cambio a stagione in corso che ha sorpreso anche gli atleti che in queste ore erano impegnato con le rispettive Nazionali. Tra questi anche Joao Cancelo che dopo la partita del suo Portogallo ha scoperto durante l'intervista il cambio di mister.