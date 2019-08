Caniggia, parla la moglie Marianna: “Sta con una prostituta, lo tiene drogato tutto il giorno”

Non se la spassa particolarmente bene l’ex attaccante dell’Argentina e della Serie A Claudio Paul Caniggia. Lo racconta la moglie Marianna Nannis al programma televisivo Confrontados: “Non sono separata da mio marito, né divorziata. Lui sta con una prostituta, una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno, finiranno in carcere tutti”. Tale donna sarebbe Sofia Bonelli, appunto la nuova compagna del campione sudamericano. “Ho già fissato un appuntamento coi miei avvocati – ha proseguito la moglie Marianna -, sono 33 anni che sto con Claudio, figuriamoci se mi possono chiudere la bocca con qualche artificio legale, soprattutto pensando alle cose che so di mio marito!”. Il 52enne sfiorò la vittoria al Mondiale di Italia 1990 con la sua albiceleste in finale contro la Germania.