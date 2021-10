Canizares attacca Koeman: “Nei miei 10 anni a Valencia è stato peggior allenatore”

"Non sapeva come gestire lo spogliatoio o prendere le decisioni giuste"

Momento davvero grigio in casa Barcellona dove le ore di Ronald Koeman sulla panchina blaugrana sembrano ormai contate. Come se non bastasse, oltre alle critiche dei media al mister olandese, arrivano ulteriori attacchi da parte di chi ha vissuto delle esperienze poco difficili sotto la sua gestione. L'ex portiere Santiago Canizares non le ha mandate a dire all'allenatore e come ripostato da Sport.es lo ha attaccato pesantemente.

IL PEGGIORE - "A livello tattico, Koeman non è stato in grado di dare gli strumenti giusti ai giocatori. Inoltre non ha fatto bene in termini di allenamento e di preparazione fisica", ha detto Canizares. "Nei dieci anni in cui sono stato al Valencia, è stato il peggior allenatore. Lui non sapeva come gestire lo spogliatoio o prendere le decisioni giuste. Ha tolto dalla squadra Albelda, Angulo e me quando eravamo 25 giocatori a dicembre ed ha continuato a competere con 22 uomini. Non c'è stato alcun vantaggio da quella decisione. Non mi è mai sembrato un buon allenatore. Ci sono stati anche altri allenatori che non contavano su di me ma erano bravi lo stesso, vedasi Fabio Capello".