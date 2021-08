Canizares: “Capelli biondi? Quando ho provato a cambiare colore mi è venuta paralisi”

Alcune curiosità raccontate dall'ex portiere

Si è ritirato ormai dal lontano 2008, eppure Santiago Cañizares, storico ex portiere, continua ad essere ricordato e far parlare. In modo particolare, in questa occasione, per via di alcune storie relative al colore biondo platino dei suoi capelli. Parlando ad AS, l'ex estremo difensore ha rivelato il vero motivo che lo ha spinto a tenere quel tipo di acconciatura e colorazione. Da scaramanzia e... qualche sfortuna di troppo.