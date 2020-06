Canizares non ha dubbi: “Senza Burgos, Simeone sarà meno Cholo…”

Un addio di cui l’Atletico Madrid risentirà sicuramente. Il Mono Burgos ha deciso di salutare i Colchoneros e provare la carriera da primo allenatore. Quello che è stato, e sarà fino al termine di questa stagione, il secondo di Diego Pablo Simeone, adesso vuole provare la sua strada. Bellissime le sue parole di una settimana fa con le quali comunicava la volontà di salutare quella che per anni è stata la sua famiglia. L’anno prossimo, quindi, il Cholo sarà solo e, secondo qualcuno, ne risentirà. Non fa giri di parole l’ex portiere del Valencia Santiago Canizares quando si tratta di dare il suo parere su come andranno le cose in casa madrilena.

Canizares: “Simeone sarà meno Cholo senza Burgos”

Il rapporto tra Simeone e Burgos è stata idilliaco fin dai tempi di Catania quando i due aveva iniziato insieme la loro vita professionale. Adesso, a distanza di anni, per la prima volta si troveranno a non poter più contare l’uno sull’altro. Parlando a Movistar +, Canizares si è detto sicuro che qualcosa cambierà nella mente e nello stile di entrambi: “Germán (il Mono Burgos ndr) è sempre stato un tipo ossessionato dal calcio. Simeone senza Burgos è meno Cholo, non ci sono dubbi. El Mono non è un loco, anzi. Lui è molto intelligente e col passare degli anni ha raggiunto una maturità straordinaria. Può dare davvero tanto al calcio”.