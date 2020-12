Cannavaro ammette: “In Cina situazione complicata, vorrei tornare in Europa”

Il presente è al Guangzhou Evergrande, ma il futuro di Fabio Cannavaro sembra ancora tutto da scrivere. L’ex capitano della Nazionale italiana sta valutando come muoversi nei prossimi mesi dopo tanti anni nel campionato cinese.

BILANCIO

Cannavaro ha parlato dei suoi progetti durante una diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito: “Sto bene in Cina ma la mia situazione qui non è semplice Il mio obiettivo è tornare in Europa, anche se non so ancora né quando né dove o come. In questi anni ho ricevuto tante richieste ma le ho sempre tenute per me”. Poi un commento sulla gestione della pandemia tra Cina e Italia: “Qui in Cina facciamo la vera quarantena mentre in Italia tra quarantena fiduciaria e persone che vanno in giro per Natale e Capodanno, non si capisce niente”.