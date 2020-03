Cantona di nuovo al Manchester United: la pazza idea dei Red Devils…

Eric Cantona di nuovo al Manchester United. Questa la bomba lanciata dal Mirror secondo cui i Red Devils starebbero pensando al clamoroso ritorno dell’ex leggenda del club. Stando a quanto si apprende dal tabloid inglese, il club starebbe pensando di riportare l’ex storico giocatore a far parte dei dirigenti. Si parla di un ruolo da ambasciatore.

Dall’interno della società i pareri sembrano essere positivi con il Mirror che parla di “un valore aggiunto per il Manchester United”. Nella sua carriera da giocatore dei Red Devils, Cantona ha vinto la Premier League quattro volte durante i suoi cinque anni all’Old Trafford anche se oltre ai successi, si ricordano anche gli atti meno “simpatici” come quel calcio ad un tifoso sugli spalti rifilato nel 1995 in un match contro il Crystal Palace.