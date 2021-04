Cantona e quel calcio al tifoso: “Ho un solo rimpianto. Avrei voluto…”

Parla l'ex storico calciatore del Manchester United tornando su uno dei "calci" più famosi nel mondo del pallone

L'episodio, come detto, lo vide assente dai campi per diverso tempo, anche se lo stesso giocatore fece uno strappo qualche mese dopo quando venne pizzicato a giocare un'amichevole interna con lo United. "Era solo un'amichevole, ma c'era un giornalista fuori appostato sugli alberi che ha fatto una foto. Sfortunatamente non è caduto", ha detto Cantona. "Il giorno dopo quella storia era su tutti i giornali e la FA voleva prolungare la mia squalifica. Ma Ferguson ha trovato le parole giuste, come faceva sempre. E io lo amo e lo rispetto come un padre. Quando un tecnico fa una cosa del genere per un calciatore, chi scende in campo è pronto a dare la vita per lui, per la squadra e per i tifosi. Erano tutti con me. Qualche altro club mi avrebbe licenziato, ma lo United mi ha offerto un nuovo contratto. Questa è la differenza".