Cantona premiato dall’UEFA, Ceferin: “Un vero lottatore in campo e fuori”

Genio e sregolatezza. Il suo essere un tipo da tutto o niente ha reso Eric Cantona un’icona del calcio degli Anni ’90. Al Manchester United si è affermato a livello internazionale grazie a prodezze clamorose. L’ex Red Devils è stato premiato dalla UEFA con il President’s Award, un riconoscimento attribuito per “risultati eccezionali, eccellenza professionale e qualità personali esemplari”. La premiazione si svolgerà a Monaco giovedì, nel corso dei sorteggi di Champions. Anche il numero uno dell’UEFA Aleksander Cefein si è congratulato con Cantona: “Questo premio non solo riconosce la sua carriera come giocatore di altissimo livello, ma lo onora anche per la persona che è, ossia un uomo che rifiuta il compromesso, che si batte per i suoi valori, che parla nella sua mente e in particolare mette il suo cuore e il suo anima nel sostenere le cause in cui crede “.