Cantona: “Ronaldo sbagli a non seguire esempio di Ibrahimovic e Maldini”

L'ex attaccante del Manchester United Eric Cantona ha parlato del 37enne Cristiano Ronaldo che ha iniziato una nuova avventura calcistica in Arabia con l'Al Nassr. “Penso che ci siano due tipi di giocatori. Quelli come me che vanno in pensione giovani e altri che vogliono giocare fino ai 40 anni. Alcuni vogliono continuare perché pensano di avere ancora 25 anni, mentre altri smettono e pensano che il loro compito è quello di aiutare i giovani calciatori. Si rendono conto che non potranno più prendere parte a tutte le partite. Così fa Ibrahimovic al Milan, così è stato per Giggs e Maldini. Ma penso che Ronaldo ancora non capisca che non ha più 25 anni. Invece di esprimere insoddisfazione per il suo modesto contributo alla causa, va avanti. Avrebbe dovuto dire: “Va bene, non ho più 25 anni , non posso giocare tutte le partite, ma aiuterò i giovani giocatori e sono consapevole della mia posizione attuale”, ha detto Cantona.