Cantona, stoccata al Manchester United: “Gioca come un vecchio che fa sesso…”

Una stagione fin qui deludente. Numeri davvero tragici per il Manchester United che non vede la luce alla fine del tunnel. Una condizione che fa male anche alle bandiere storiche del club, come Eric Cantona. L’ex leggenda Red Devils ha parlato ai microfoni di Otro senza mezze misure.

PARAGONE – Il leggendario numero 7 non ha avuto peli sulla lingua: “Veder giocare il Manchester United oggi è un po’ come vedere un vecchio fare sesso: ci prova, ma alla fine lascia tutti un po’ delusi. E quando parlo di vecchi che fanno sesso non mi riferisco a me, era solo un esempio”, ha specificato Cantona che poi, però, si è detto ancora innamorato e fiducioso: “Se cambierà marcia? Ce la farà, perché è il club più grande del mondo”.