Toronto, Bernardeschi e Insigne contro l’allenatore chiedono l’esonero

Non volge al meglio la stagione dei due campioni d'Europa, Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne. Trasferitisi in Canada alla ricerca di fortuna in un campionato emergente qual è la Mls, esattamente al Toronto, per i due le cose non starebbero girando per il verso giusto. Il club occupa infatti la penultima posizione in classifica e secondo i due italiani vi è una spiegazione ben chiara. Anzi, più che motivazioni, vi sarebbero delle colpe da attribuire interamente all'allenatore Bob Bradley. Una gestione non convincente, come lo stesso schieramento tattico all'interno del rettangolo di gioco. Così si alimentano i dubbi e - secondo quanto rivelato dal TheAthletic - i due giocatori avrebbero preso in mano la situazione, fatto passa parola con i compagni di squadra e schieratisi interamente contro il tecnico.